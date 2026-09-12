Ria Ricis Bagikan Tip Pilih TV Digital untuk di Rumah, Bukan soal Layar Besar

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Ria Ricis berbagi pengalamanan dalam memilih televisi (TV) digital yang ideal dalam menunjang aktivitasnya bersama sang putri, Moana di rumah.

Dia mengatakan ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih TV didigital mulai dari tingkat kecerahan, ukuran layar, dan detail gambar dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Ria Ricis mengaku ukuran layar memang menjadi salah satu fokus utama sensasi menonton yang jauh lebih memuaskan dan nyaman saat dinikmati bersama keluarga.

Namun, kata dia, dimensi layar harus disesuaikan dengan ukuran ruangan agar jarak pandang menonton tidak jauh.

"Ukuran layar tetap perlu disesuaikan dengan kondisi ruangan dan jarak menonton. Sebelum membeli, pengguna perlu melihat kembali kebutuhan serta kondisi ruang tempat televisi akan ditempatkan," ungkap Ria Ricis dalam siaran persnya, Sabtu (12/9).

Janda anak satu itu menjelaskan warna detail dan kejernihan tampilan dapat memengaruhi pengalaman ketika menikmati berbagai jenis konten, mulai dari film dan tayangan keluarga hingga konten digital.

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Di sisi lain, perkembangan televisi membuat perangkat ini semakin banyak digunakan untuk aktivitas di luar menonton siaran televisi.

Fitur untuk streaming dan gaming pun menjadi pertimbangan tersendiri.