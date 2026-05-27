Ria Ricis Sayang sama Hewan Kurbannya yang Bernama Macan
jpnn.com - BOGOR - YouTuber Ria Ricis berkurban tiga ekor sapi pada Iduladha tahun ini.
Dia mengungkapkan bahwa satu ekor sapi disembelih di Pesantren sang kakak, Oki Setiana Dewi.
Lalu satu ekor lainnya di sebuah pesantren kawasan Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, satu ekor sapi lainnya disembelih di Masjid Jami Nurul Huda, Kebagusan, Jakarta Selatan, yang berada dekat kediamannya.
Ria Ricis pun turun langsung ke masjid dekat kediamannya itu, untuk melihat penyembelihan hewan kurbannya tersebut bersama putrinya, Moana.
"Alhamdulillah tadi banyak warga, tetangga, dan teman-teman aku juga ngumpul karena memang aku sama tetangga-tetangga aku cukup kenal dan cukup dekat, karena kami sering ketemu. Karena aku juga sering ngiter di Kebagusan," ujar Ria Ricis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).
YouTuber 30 tahun itu mengaku sempat menangis saat melihat proses hewan kurbannya disembelih.
Melihat sang ibu menangis, Moana pun tak kuasa ikut menahan tangis.
YouTuber Ria Ricis mengaku sudah merasa sayang dengan sapi tersebut. Moana pun tak kuasa ikut menahan tangis.
