Rian D’MASIV Kenang Guruh Soekarnoputra Sebagai Pahlawan Musik Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Vokalis D'MASIV, Rian Ekky Pradipta, turut berbelasungkawa atas meninggalnya maestro musik dan seniman, Guruh Soekarnoputra.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto kenangan bersama Guruh Soekarnoputra.
Pada keterangan foto, Rian D'MASIV menyebut Guruh Soekarnoputra sebagai pahlawan musik Indonesia.
“Selamat jalan Mas Guruh Soekarnoputra, maestro, legenda, pahlawan musik Indonesia," ungkap Rian D'MASIV.
Pelantun Cinta Ini Membunuhku itu mengucapkan terima kasih atas karya-karya Guruh Soekarnoputra.
Menurut Rian D'MASIV, karya Guruh Soekarnoputra bakal menjadi peninggalan berharga bagi generasi penerus.
"Terima kasih karya-karya indahmu sudah menjadi legacy untuk kita semua. Alfatihah,” tutup Rian D'MASIV.
Menurut Rian D'MASIV, karya-karya Guruh Soekarnoputra bukan sekadar bagian dari perjalanan musik pada masanya.
Vokalis D'MASIV, Rian Ekky Pradipta, turut berbelasungkawa atas meninggalnya maestro musik dan seniman, Guruh Soekarnoputra.
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