Rian D’Masiv Meriahkan Pembukaan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru Malam Ini, Ramaikan!!!

jpnn.com, PEKANBARU - Perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru resmi bergulir hari ini, Minggu, 2 November 2025.

Rangkaian kegiatan dibuka sejak pagi melalui Pawai Ta’aruf yang memecahkan rekor jumlah peserta, dengan sekitar 30 ribu orang memadati kawasan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman.

Acara akan mencapai puncaknya pada malam hari pukul 20.00 WIB dengan pembukaan resmi di Komplek Purna MTQ, Kecamatan Bukit Raya.

Selain perlombaan tilawah dan cabang-cabang MTQ lainnya, kegiatan ini turut dimeriahkan dengan bazar UMKM serta berbagai penampilan kesenian Islam yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam sambutannya menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang syiar keagamaan, melainkan momentum untuk membangun karakter dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan berdaya saing.

“Dengan semangat syiar, MTQ diharapkan dapat memperkuat karakter remaja kita menjadi pribadi beriman kuat dan masyarakat yang unggul,” ujar Agung Nugroho.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta pawai yang menampilkan kreativitas seni dan budaya khas Pekanbaru.

“Ini bukan sekadar pawai, tapi bagian dari penguatan identitas budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam,” tambahnya.