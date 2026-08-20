Rian D’MASIV Rutin Konsumsi Kencur untuk Jaga Kesehatan Pita Suara

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis D’MASIV Rian Ekky Pradipta, mengaku rutin mengonsumsi kencur sejak kecil untuk menjaga kondisi pita suaranya. Kebiasaan tersebut berawal dari anjuran sang ibu dan masih dilakukannya hingga kini.

Rian mengatakan dirinya biasa mengonsumsi kencur yang telah dikupas secara langsung tanpa diolah atau diperas. Menurutnya, sang ibu sejak dulu selalu mengingatkannya untuk membawa kencur ketika beraktivitas.

"Itu sebenarnya dari muda sih. Dulu malah aku makannya kencur. Kencur yang cuma dikupas terus dimakan langsung, jadi enggak diperas," kata Rian saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu.

Kebiasaan tersebut makin dijalankan setelah Rian pernah mengalami masalah pada tenggorokan akibat kurang menjaga pola konsumsi.

Diamengaku dahulu kerap mengonsumsi minuman dingin yang membuat tenggorokannya mudah sakit dan mengalami radang.

"Dulu tuh aku agak lumayan bandel. Bandelnya itu maksudnya minum es, jadi tenggorokannya gampang sakit, gampang radang. Sejak itu aku mulai dan sekarang udah hampir enggak pernah," ujarnya.

Menjelang tur internasional D’MASIV bertajuk Asia Home Run, Rian bersama personel lainnya juga mengubah sejumlah kebiasaan konsumsi selama berada di belakang panggung.

Mereka menerapkan riders yang lebih memperhatikan kebutuhan fisik dan kondisi vokal.