Riau Berpotensi Diguyur Hujan Lebat, 6 Wilayah Harus Waspada

jpnn.com - PEKANBARU - Masyarakat di sejumlah daerah di Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada Selasa (8/9).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi terutama pada dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Stasiun Pekanbaru, enam wilayah masuk dalam peringatan dini, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Kampar, dan Siak.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Mari Frystine mengatakan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya pada dini hari.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak terutama pada dini hari,” ujar Mari.

Selain wilayah yang masuk peringatan dini, hujan juga berpeluang terjadi di Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Namun, hujan di wilayah tersebut diprakirakan berada pada intensitas ringan hingga sedang.

Baca Juga: Polda Riau Tangkap Perambah Ratusan Hektare Hutan Mangrove di Dumai

Pada pagi hari, kondisi cuaca Riau secara umum diprediksi kabur hingga berawan. Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Kondisi serupa berupa udara kabur dan berawan masih berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari.