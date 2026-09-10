Riau Berpotensi Hujan Deras Hari Ini, 10 Wilayah Diminta Waspada

jpnn.com, RIAU - Warga di sejumlah wilayah Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada Kamis (10/9/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan turun di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Tidak hanya hujan ringan hingga sedang, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

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Peringatan dini tersebut berlaku untuk sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir P mengatakan hujan berpeluang terjadi dalam beberapa periode dengan cakupan wilayah yang semakin luas pada malam hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau diprakirakan kabut hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.

“Memasuki siang hingga sore, cuaca diprakirakan kabur hingga cerah berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Kuantan Singingi,” kata Yasir.