Riau Cerah Presisi, Program Polisi untuk Pulihkan Lahan dan Cegah Karhutla

jpnn.com - PEKANBARU - Kepolisian Daerah Riau akan meluncurkan program Riau Cerah Presisi. Program yang mengusung tiga pilar utama, yakni Mencegah, Merawat, Menghijaukan, merupakan inisiatif Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu.

“Ketiga pilar ini dirancang untuk memperkuat deteksi dini karhutla sekaligus mendorong pemulihan lingkungan di wilayah yang terdampak kebakaran,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Komisaris Besar Akhmadi, Kamis (17/9).

Akhmadi menjelaskan pada pilar Mencegah, Polda Riau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Pemantauan dilakukan melalui data satelit, informasi hotspot NASA serta patroli udara.

“Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat respons petugas ketika ditemukan indikasi titik api, sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas,” jelasnya.

Kemudian, untuk pilar Merawat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Polda Riau melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah daerah, perusahaan serta masyarakat, dalam menjaga kawasan yang rawan karhutla.

Akhmadi menekankan kolaborasi tersebut tidak hanya difokuskan pada penanganan kebakaran, tetapi juga pemulihan kawasan yang telah terdampak. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi yang sebelumnya terbakar. “Lokasi-lokasi bekas karhutla akan menjadi lokasi penanaman,” jelas Akhmadi.

Adapun pilar ketiga, Menghijaukan, diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, rehabilitasi lahan gambut serta edukasi kepada masyarakat.

Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar, yang berpotensi memicu kebakaran terutama saat kondisi cuaca kering.