Ribka PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Kalimatnya Keras!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menganggap Presiden kedua RI Soeharto tidak pantas diberikan status sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

Ribka menilai Soeharto semasa menjabat Presiden RI diduga terlibat dalam serangkaian kasus penghilangan nyawa.

"Apa pantas dikasih gelar pahlawan," kata dia kepada awak media dikutip Jumat (24/10).

Namun, wanita yang juga berprofesi sebagai dokter itu mengaku pesimistis penolakan dirinya terhadap status Pahlawan Nasional buat Soeharto diterima pemerintahan era Prabowo Subianto.

"Kelemahan bangsa Indonesia mudah lupa," kata dia.

Aktivis 98 Ubedilah Badrun menyebut Presiden kedua RI Soeharto secara empiris dan konstitusi negara, tidak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

"Soeharto sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai Pahlawan Nasional," kata pengamat politik itu kepada awak media, Jumat (24/10).

Ubedilah mengatakan Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyebutkan bahwa syarat menjadi pahlawan ialah WNI yang memiliki integritas moral dan keteladanan.