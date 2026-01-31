menu
Ribka Tjiptaning: Perintah Megawati, PDIP Hadir dan Tangis Tertawa Bersama Rakyat

Ribka Tjiptaning: Perintah Megawati, PDIP Hadir dan Tangis Tertawa Bersama Rakyat

Ribka Tjiptaning: Perintah Megawati, PDIP Hadir dan Tangis Tertawa Bersama Rakyat
Ketua Bidang Kesehatan DPP PDIP, dr. Ribka Tjiptaning, di Kantor Megawati Institute, Jakarta. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui Bidang Kesehatan dan Baguna secara resmi menerjunkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Jawa Barat. Bantuan yang dilepas Sabtu (31/1) melibatkan 150 tenaga medis profesional dan dua unit Bus Klinik Berjalan dengan fasilitas lengkap.

“Ini berkat gotong royong kader partai dan perintah Ibu Mega yang selalu menekankan agar kader partai hadir, menangis dan tertawa bersama rakyat,” ujar Ketua Bidang Kesehatan DPP PDIP, dr. Ribka Tjiptaning, di Kantor Megawati Institute, Jakarta.

Ribka menjelaskan bahwa bus klinik dilengkapi poli umum, gigi, mata, layanan USG, laboratorium, dan apotek. Prioritas pelayanan akan difokuskan di wilayah Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Subang yang terdampak parah.

Pelepasan tim ini turut dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai lainnya, menegaskan soliditas struktur PDIP dalam kerja kemanusiaan.

Selain di Jawa Barat, PDIP juga melanjutkan misi Kapal Rumah Sakit Apung Malahayati untuk melayani warga di beberapa wilayah pesisir. (tan/jpnn)


PDIP terjunkan 150 tenaga medis dan bus klinik lengkap untuk bantu korban bencana di Jawa Barat.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

