Ribuan Anggota Yamaha PAS Life Dihantui Potensi Kebocoran Data
jpnn.com - Kabar kurang mengenakkan menghampiri para pengguna sepeda listrik Yamaha PAS Life.
Server pihak ketiga yang mengelola situs komunitas tersebut baru saja disusupi peretas, membuka celah potensi kebocoran data pribadi ribuan anggotanya.
Produsen otomotif asal Jepang itu mengonfirmasi setidaknya ada sekitar 1.600 anggota yang terdampak.
Data yang berpotensi terekspos bukan cuma nama dan alamat, tetapi juga tanggal lahir, jenis kelamin, hingga profil perkenalan diri yang pernah diunggah para pengguna di platform tersebut.
Rentetan insiden siber yang melanda sejumlah perusahaan di Jepang belakangan ini kian mempertegas satu hal: celah sekecil apa pun di rantai pasok digital bisa jadi pintu masuk yang mematikan.
Di tengah rasa cemas para anggotanya, Yamaha memastikan belum menemukan indikasi penyalahgunaan data sejauh ini.
Informasi sensitif seperti transaksi dan kartu kredit juga dipastikan aman karena tidak tersimpan di server yang terjangkit.
Titik lemah kali ini berada pada sistem milik Commune Inc., kontraktor basis Tokyo yang dipercaya Yamaha untuk mengoperasikan situs komunitas tersebut.
Kabar kurang mengenakkan menghampiri para pengguna sepeda listrik Yamaha PAS Life.
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