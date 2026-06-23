Ribuan Bantuan Logistik Disalurkan untuk Penyintas Gempa Palu

jpnn.com, PALU - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengerahkan tim medis dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Palu dan sekitarnya yang terjadi pada 16 Juni 2026.

Bantuan yang telah disalurkan meliputi 5.000 liter air bersih, 3.000 bungkus makanan siap saji, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi 100 anak di Desa Kamarora A.

Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan lembaganya bergerak cepat dengan mengirimkan 17 personel tim tanggap bencana dan delapan tenaga medis ke wilayah terdampak.

"Kami dari Baznas bergerak cepat mengirimkan bantuan pangan dan medis agar kebutuhan dasar para penyintas gempa bumi di Sulawesi Tengah segera terpenuhi," kata Idy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6).

Selain menyalurkan bantuan logistik, tim Baznas juga memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak yang masih membutuhkan penanganan medis.

Hingga saat ini, layanan kesehatan telah menjangkau 213 pasien di Desa Torue dan 207 pasien di Desa Kamarora.

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Idy mengatakan Baznas akan terus menyalurkan bantuan hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak kembali pulih.

"Tim kami tidak hanya berfokus pada pemenuhan logistik harian pengungsi, melainkan juga memastikan aspek kesehatan fisik dan pemulihan trauma psikologis anak-anak berjalan beriringan di lapangan," ujarnya.