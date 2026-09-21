Ribuan Barcode Nopol BBM Subsidi Diblokir Pertamina, Rasain!

jpnn.com, JAKARTA - Mengantre berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi beberapa liter BBM bersubsidi tentu melelahkan.

Namun, lebih menyakitkan lagi ketika tahu jatah BBM yang seharusnya menjadi hak pengantre dari warga biasa justru dihabiskan oleh pihak lain yang bermain curang.

Di Bangka Belitung, praktik "ngompas" atau melangsir BBM subsidi berulang kali itu akhirnya terungkap.

Pertamina telah memblokir barcode (QR Code) milik 1.274 nomor polisi kendaraan yang terbukti menyalahi aturan Subsidi Tepat di wilayah Bangka Belitung.

Langkah tegas itu diambil setelah tim verifikasi menemukan indikasi transaksi mencurigakan. Pertamina setempat menemukan satu kendaraan berkali-kali menguras BBM bersubsidi dalam sehari.

Praktik itu merupakan sebuah pola klasik yang mengorbankan pengendara lain yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Pertamina pun melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang dipakai untuk praktik lancung tersebut.

"Pemblokiran ini bagian dari langkah pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) Rusminto Wahyudi, di Pangkalpinang.

Ulah para pemburu BBM subsidi ternyata tidak hanya terjadi di Bangka Belitung. Di wilayah Sumatera Selatan, jumlah nomor kendaraan yang diblokir bahkan menyentuh 2.439 unit.