Ribuan Bibit Mangrove Terus Memperkuat Ekosistem Pesisir Pangandaran

jpnn.com, JAKARTA - Lumpur Pelabuhan Cikidang kembali membasahi kaki puluhan relawan pada Sabtu, 26 September 2026.

Bukan untuk sekadar berkumpul, mereka datang membenamkan jemari ke tanah pesisir, menancapkan harapan lewat 1.500 bibit mangrove jenis Rhizophora.

Aksi tersebut menjadi babak baru dari The Indonesian Coastal Greenbelt Project.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali bergandengan tangan dengan Pandu Laut Nusantara dan Susi Air, melanjutkan komitmen yang sudah membakar semangat sejak 2024.

Pelabuhan Cikidang di selatan Jawa bukan sekadar titik peta. Tempat ini adalah jantung aktivitas nelayan Pangandaran, sekaligus rumah bagi beragam biota laut.

Di sinilah benteng hijau perlu ditegakkan untuk menahan laju abrasi yang pelan-pelan mengikis daratan.

Sekitar 75 orang turun ke lapangan hari itu. Dari perwakilan perusahaan, relawan, pelajar, hingga nelayan lokal, semuanya bahu-membahu.

Mengusung tema "Menjaga Pesisir, Menjaga Masa Depan", suasana terasa hangat dan membumi.