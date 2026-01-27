Ribuan Buruh Bakal Geruduk Istana Besok, Tuntut Revisi Upah dan Tolak Ancaman PHK

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan buruh akan kembali melakukan aksi turun ke jalan, yang berfokus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1).

Aksi yang melibatkan ribuan buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. tersebut akan dimulai dari Patung Kuda pukul 10.00 WIB,

Pada aksi tersebut, buruh PT. Pakerin Mojokerto yang hari ini unjuk rasa di Kementerian Hukum, juga akan kembali ikut aksi besok.

Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan buruh menuntut tiga hal dalam aksi kali ini.

Pertama, menuntut kebijakan UMP dan rekomendasi UMSP DKI Jakarta tahun 2026.

Kedua, tuntutan tentang perubahan UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dinilai melanggar aturan.

Ketiga, meminta penjelasan terkait ancaman PHK massal di PT. Pakerin Mojokerto akibat konflik pemilik perusahaan dan pembekuan dana operasional.

Permasalahan PHK tersebut dinilai dapat berdampak pada sekitar 2.500 buruh yang tiga bulan belum digaji.