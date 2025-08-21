menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan

Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan

Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam Nusantara Energy Forum 2025 di NT Tower, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8). Foto: Dok. Kemendes

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.

Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk mengatasi persoalan itu.

Yandri menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada Nusantara Energy Forum 2025 yang digelar di NT Tower, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8).

Baca Juga:

"Masih ada tiga ribuan desa yang sampai hari ini belum menikmati aliran listrik," kata Yandri

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membeber data kementeriannya.

Menurut Yandri, saat ini jumlah desa mencapai sekitar 75 ribu.

Baca Juga:

Meski masih sekitar 3.000 desa belum terjangkau listrik, sebenarnya banyak wilayah perdesaan yang memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) berupa surya, angin, mikrohidro, hingga panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit.

"Bisa menjadi solusi berkelanjutan," tuturnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI