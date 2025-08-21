Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.
Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk mengatasi persoalan itu.
Yandri menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada Nusantara Energy Forum 2025 yang digelar di NT Tower, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8).
"Masih ada tiga ribuan desa yang sampai hari ini belum menikmati aliran listrik," kata Yandri
Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membeber data kementeriannya.
Menurut Yandri, saat ini jumlah desa mencapai sekitar 75 ribu.
Meski masih sekitar 3.000 desa belum terjangkau listrik, sebenarnya banyak wilayah perdesaan yang memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) berupa surya, angin, mikrohidro, hingga panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit.
"Bisa menjadi solusi berkelanjutan," tuturnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- METI Siap Dorong Percepatan EBT, Sebut Potensi Investasi Capai Triliunan
- Pertamina NRE Agresif Tingkatkan Kapasitas Energi Terbarukan di Semester I 2025
- Terima Penghargaan P4GN dari BNN, Bea Cukai Banten Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba
- Ini Bukti Negara Berkomitmen Melakukan Pemerataan Kesejahteraan di Papua
- Pakar Otomotif ITB: Stimulus Motor Listrik Bakal Percepat Transisi Energi di Sektor Transportasi
- Mendes Yandri Buktikan Komitmen Bangun Papua Lewat Tanam Jagung Bersama Warga