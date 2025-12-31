Ribuan Hadirin Dunia Ikuti Pertemuan Ibadah Murni 2025 di ICE BSD

jpnn.com, TANGSEL - Ribuan hadirin dari dalam dan luar negeri menghadiri Pertemuan Tahun 2025 Saksi-Saksi Yehuwa bertema “Ibadah Murni” yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 12–14 Desember dan 26–28 Desember 2025.

Acara berskala internasional ini berlangsung selama tiga hari dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

Sekitar 30 ribu peserta tercatat mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Selain jemaat lokal, pertemuan ini dihadiri delegasi internasional dari berbagai negara, antara lain Australia, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, Belanda, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Brasil, hingga India dan Italia.

Kehadiran mereka turut memberi dampak positif bagi perekonomian Jakarta dan Tangerang. Selama berada di Indonesia, para delegasi internasional membelanjakan dana untuk kebutuhan transportasi, akomodasi hotel, kuliner, hingga wisata dan belanja lokal.

Total pengeluaran diperkirakan mencapai sekitar USD 27 juta atau setara Rp440 miliar, yang mengalir ke sektor perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, serta pelaku usaha kecil dan menengah.

Tema “Ibadah Murni” menjadi fokus utama pertemuan tahun ini, yang menekankan pentingnya pengabdian yang sejati dan penguatan iman.

Juru Bicara Nasional Saksi-Saksi Yehuwa, Ario Sulistiono, mengatakan ibadah yang murni menjadi pegangan penting di tengah berbagai tantangan kehidupan.

“Dalam dunia yang penuh tantangan, ibadah yang murni adalah sesuatu yang bisa selalu kita andalkan seraya kita menantikan masa depan,” ujarnya.