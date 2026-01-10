Ribuan Jakmania Datang, Persija Jakarta Siapkan Sesuatu untuk Persib Bandung

menu
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menyampain pesan kepada Jakmania sebelum bertolak ke markas Persib Bandung. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan suntikan motivasi besar.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Ribuan The Jakmania memadati Persija Training Ground, Bojongsari, Jumat (9/1/2026), untuk memberi dukungan langsung kepada Rizky Ridho dan kolega sebelum bertolak ke Kota Kembang.

Antusiasme suporter tersebut disambut positif oleh skuad Macan Kemayoran.

Kehadiran Jakmania di sesi latihan dinilai menjadi energi tambahan bagi para pemain dan tim pelatih dalam menyiapkan diri menghadapi laga sarat gengsi di kandang Maung Bandung.

Di hadapan para pendukung, kapten Persija Rizky Ridho menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang terus mengalir.

Eks penggawa Persebaya Surabaya itu menegaskan seluruh pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal.

"Teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan support kepada kami dalam latihan sebelum ke Bandung."

