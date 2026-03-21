Ribuan Jemaah Padati Salat Idulfitri di Masjid Raya Bintaro Jaya, Dimeriahkan Tanjidor

jpnn.com, TANGSEL - Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Bintaro Jaya saat pelaksanaan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah, menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat di hari kemenangan.

Sejak pagi hari, jemaah dari berbagai wilayah di Tangerang Selatan dan sekitarnya telah berdatangan untuk menunaikan ibadah secara berjemaah. Area masjid hingga pelataran dipenuhi oleh jemaah yang ingin mengikuti salat Idulfitri.

Rangkaian ibadah berlangsung khidmat, dimulai dari lantunan takbir yang menggema hingga pelaksanaan salat berjemaah yang dipimpin dengan tertib dan penuh kekhusyukan.

Khutbah Idulfitri yang disampaikan menekankan pentingnya nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat kembali kepada fitrah setelah menjalani ibadah Ramadan.

Pelaksanaan salat berlangsung lancar berkat kerja sama panitia dan jemaah yang menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung, sehingga suasana tetap kondusif.

Usai pelaksanaan ibadah, suasana berubah menjadi lebih semarak dengan penampilan musik tradisional tanjidor yang menghibur jemaah.

Alunan musik khas Betawi tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan nuansa budaya yang mempererat kebersamaan antarjemaah yang hadir.

Ketua Panitia Ramadhan Masjid Raya Bintaro Jaya 1447 H, Doddy Hendarto, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan tersebut.