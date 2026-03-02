Ribuan Jemaah Umrah Terjebak di Arab Saudi, Legislator Singgung Koordinasi Pemulangan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengingatkan pemerintah menyiapkan langkah strategis memastikan keselamatan dan kelancaran pemulangan WNI yang tengah menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi.

Hal demikian dikatakan Aprozi menyikapi kabar ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terjebak di Arab Saudi imbas konflik Iran vs AS-Israel.

"Melakukan koordinasi tentang bagaimana teknis pemulangan warga Indonesia yang ada di Arab Saudi atau yang sedang melaksanakan ibadah umrah,” kata dia saat dihubungi, Senin (2/3).

Aprozi mendorong pemerintah meningkatkan intensitas komunikasi dengan otoritas Arab Saudi serta maskapai penerbangan guna memastikan proses pemulangan jamaah tetap aman.

“Yakin saja bahwa mereka bisa pulang dengan selamat. Namun, hanya waktu, waktu yang tepat mana yang akan digunakan terhadap kepulangan para jamaah sampai ke Tanah Air,” ujar dia.

Namun, legislator fraksi Golkar itu percaya pemerintah bersama aparat keamanan mampu memulangkan para jemaah asal Indonesia di Arab Saudi.

"Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia tentu akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Aprozi mengimbau jamaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi tetap tenang dan bersabar ketika terjadi keterlambatan kepulangan menyusul konflik Iran vs AS-Israel.