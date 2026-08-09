Ribuan Kader Gerakan Cinta Prabowo Gelar Apel Akbar di Sukabumi
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan kader Gerakan Cinta Prabowo menggelar Apel Akbar di Sukabumi, Jawa Barat, hari ini, Minggu (9/8).
Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus bentuk sikap organisasi terhadap dinamika politik yang berkembang.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, mengatakan Apel Akbar digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi politik nasional yang dinilai semakin memanas.
Dia menyebut kegiatan tersebut juga menjadi respons terhadap pihak-pihak yang dinilai berupaya menurunkan citra Presiden Prabowo Subianto yang berjuang menyejahterakan rakyat.
"Kami akan luruskan, agar mereka tidak sesat jalan dan kembali ke arah yang diinstruksikan presiden sesuai amanat rakyat," ungkap Kurniawan.
Menurut Kurniawan, Apel Akbar tersebut menjadi langkah awal konsolidasi Gerakan Cinta Prabowo. Ia mengatakan kegiatan serupa akan kembali digelar untuk menyikapi perkembangan politik yang dinilai perlu mendapat perhatian.
"Apel ini menyikapi fenomena yang ada dan kami akan tegas kepada para oligarki busuk, komprador dan Londo Ireng yang bekerja untuk asing dan tidak ingin Indonesia maju. Ini sikap kami," ujarnya.
Dia menegaskan Gerakan Cinta Prabowo akan terus melakukan konsolidasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Ribuan kader Gerakan Cinta Prabowo menggelar Apel Akbar di Sukabumi untuk konsolidasi dukungan.
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