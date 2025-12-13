Ribuan Karya Ramaikan Vivo Imagine Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - vivo Indonesia mengumumkan para pemenang vivo Imagine Awards 2025, sebuah ajang tahunan yang merayakan kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia melalui tema Joy in Nusantara.

Penghargaan ini menjadi bagian penting dari rangkaian acara besar vivo yang digelar di Jakarta, beberapa hari lalu, yang juga menghadirkan sesi vivo Tech Update sebagai penanda perjalanan 30 tahun inovasi imaging vivo.

Tahun ini, vivo Imagine Mobile Photography Competition 2025 menerima hampir 6.000 karya dari berbagai kota di Indonesia, sebuah capaian yang mencerminkan semakin kuatnya budaya fotografi mobile di tanah air.

Melalui kolaborasi dengan Wonderful Indonesia, vivo memperluas perannya sebagai mitra strategis dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia melalui kekuatan visual dan narasi budaya.

“Melalui vivo X300 Series dan vivo Imagine Awards 2025, kami ingin menunjukkan inovasi imaging yang kami hadirkan bukan hanya soal spesifikasi, tetapi bagaimana teknologi digunakan untuk bercerita. Bersama Wonderful Indonesia, kami berharap lebih banyak kreator, pecinta foto, maupun masyarakat yang mengangkat cerita tentang Nusantara kepada audiens yang lebih luas, dengan kamera smartphone vivo yang bisa diandalkan dalam genggaman mereka,” ujar Alexa Tiara, Public Relations Manager vivo Indonesia.

Sejak dibuka pada 5 Agustus 2025, vivo Imagine Mobile Photography Competition 2025 telah menjaring ribuan karya dari berbagai daerah di Indonesia.

Foto-foto tersebut menafsirkan tema “Joy in Nusantara” dengan cara yang beragam: mengabadikan keindahan, momen kebersamaan, dan ekspresi budaya yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Kompetisi ini menghadirkan empat kategori utama yang mewakili spektrum gaya fotografi peserta, yakni Portrait, Street Photography, Nature & Architecture, dan Night Photography.