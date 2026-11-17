jpnn.com, JAKARTA - Otto Media Grup bersama TikTok Shop by Tokopedia menggelar konferensi konten kreator bertajuk Creator Nyte 2026 di Menara Mandiri, Jakarta.

Kegiatan yang mengusung tema “Connecting Creators, Creating Opportunities” ini diikuti lebih dari 1.000 kreator konten dan afiliator serta berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Rekor tersebut diraih melalui aksi 1.000 kreator konten dan afiliator yang melakukan siaran langsung penjualan secara serentak di satu lokasi. MURI memberikan pengakuan dalam kategori “Siaran Langsung Penjualan oleh Afiliator Terbanyak di Satu Lokasi”.

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Pencapaian ini menjadi salah satu upaya Otto Media dalam menunjukkan potensi industri ekonomi kreator sekaligus memperkuat kolaborasi antara kreator, merek, dan platform perdagangan digital di Indonesia.

Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreator

Creator Nyte 2026 juga melibatkan 15 merek ternama dari berbagai kategori, mulai dari kecantikan, perawatan kulit, kesehatan, perawatan pribadi, hingga gaya hidup.

Sejumlah merek yang berpartisipasi antara lain Colgate, Brasov, Dazzle Me, Y.O.U, Etude, Sulwhasoo, Herborist, Laneige, Innisfree, dan BarenBliss.

Selain itu, acara tersebut menghadirkan 20 kreator terkemuka, termasuk Victoria Wong atau Cici Konten, Dwi Andhika, Kiki Farel, Kenji Hans, Boby Rachman, dan Prameswari.

Perwakilan TikTok Shop by Tokopedia juga hadir untuk mempertemukan kreator dengan berbagai merek dalam rangka membuka peluang kolaborasi bisnis.