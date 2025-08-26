Ribuan Mahasiswa Baru Ikuti OSKM 2025 di Kampus ITB
jpnn.com, SUMEDANG - Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) 2025 di Kampus ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (25/8).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa baru untuk resmi menjadi bagian dari keluarga besar ITB.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano menegaskan OSKM merupakan tahapan krusial setelah proses penerimaan mahasiswa baru.
"OSKM ini adalah proses yang paling penting setelah sidang terbuka penerimaan mahasiswa. Prosesi di Kampus ITB Jatinangor ini menandai diterimanya mereka sebagai bagian dari keluarga mahasiswa ITB," kata Irwan.
Tahun ini, sebanyak 5.053 mahasiswa baru mengikuti OSKM yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025. OSKM ITB 2025 mengusung semangat “Pembentukan Mahasiswa sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat yang Kompeten, Berempati, dan Kolaboratif.”
Rangkaian kegiatan OSKM meliputi Opening Ceremony, Talkshow, Mentoring, Orasi & Pawai Warna-Warni, hingga Closing Ceremony.
Seluruh agenda itu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kolaborasi, dan kepedulian sosial kepada para mahasiswa baru. (cuy/jpnn)
Sebanyak 5.053 mahasiswa baru mengikuti kegiatan OSKM di Kampus ITB Jatinangor, Sumedang.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Untar Dorong Mahasiswa Baru Jadi Pionir Karya-Inovasi di Momen Perayaan HUT ke-80 RI
- Di Hadapan Ratusan Mahasiswa Baru Untar, Wamen Stella: Bangunlah Jejaring Pertemanan
- Dukung Transisi Energi, PLTU Pangkalan Susu & ITB Lakukan Studi Kelayakan Teknologi CCS
- 3 Bekal Penting Gubernur Sumsel untuk Mahasiswa Baru Unsri demi Indonesia Emas 2045
- 2 Ilmuwan Kelas Dunia Buka Kunci Sukses Menghadapi Tantangan Global
- Mendiktisaintek Sebut 2 Presiden Paling Rajin ke ITB, Yakin Saintek Bikin Indonesia Maju