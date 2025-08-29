menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ribuan Mahasiswa dan Pengemudi Ojol di Riau Tuntut Presiden Mencopot Kapolri

Ribuan Mahasiswa dan Pengemudi Ojol di Riau Tuntut Presiden Mencopot Kapolri

Ribuan Mahasiswa dan Pengemudi Ojol di Riau Tuntut Presiden Mencopot Kapolri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ribuan mahasiswa dan Ojol melakukan aksi demo di Mapolda Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Ribuan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), dan masyarakat menggeruduk Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau di Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (29/8).

Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojol di Jakarta yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kecaman terhadap peristiwa tersebut.

Baca Juga:

Mereka mendesak kepolisian untuk bertanggung jawab dan mengusut tuntas kasus kematian driver ojol yang dinilai sebagai tragedi kemanusiaan.

“Kami menyuarakan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri dari jabatannya, dan segera mencopot oknum yang terlibat dan memberikan hukuman seadil-adilnya kepada pelaku,” teriak salah satu orator aksi.

Dalam orasi dan pernyataan sikap, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:

Baca Juga:
  1. Meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri.
  2. Mendesak kepolisian bertanggung jawab dan mengusut tuntas kasus kematian driver ojol yang dinilai sebagai tragedi kemanusiaan.
  3. Menuntut pembebasan 300 massa aksi yang ditahan Polri tanpa syarat.
  4. Mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan massa aksi agar tidak terjadi kekerasan berulang.
  5. Meminta Kapolda Riau mengajukan rekomendasi resmi terkait perbaikan internal di tubuh Polri.

Aparat kepolisian memasang pagar besi melingkar di depan pintu gerbang guna menghalau massa agar tidak masuk ke dalam markas.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan komitmen untuk menyalurkan aspirasi tersebut ke pimpinan pusat. (mcr36/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojol di Jakarta.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Rizki Ganda Marito

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI