Ribuan Nelayan di Meranti Dapat Bantuan BRI-MI, Perlindungan untuk Pekerja Rentan

jpnn.com, MERANTI - Komitmen BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kali ini, BRI-MI berkontribusi dengan menyertakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (13/8).

Program ini merupakan hasil sinergi BRI-MI bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Acara peluncuran digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dihadiri oleh Bupati Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbar, Riau, dan Kepri) Hengky Rhosidien, beserta wakilnya, Pandu Aria, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Dina Khairina, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Meranti, serta perwakilan nelayan.

Adapun BRI-MI diwakili oleh Soraya Indriati, Associate Director Institutional Marketing, yang secara simbolis menyerahkan program perlindungan kepada 1.000 nelayan di Kepulauan Meranti.

Jumlah pekerja yang telah mendapatkan perlindungan sosial dari program itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua manfaat pensiun, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta semakin meningkat.

Sebagai informasi, sebanyak 5.005 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini resmi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, dan diluncurkan dalam acara resmi di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti.