Ribuan Orang Jadi Sasaran Penyadapan, Legislator Usul Pembentukan Pansus

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak parlemen segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan setelah heboh skandal intersepi terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta agar segera dibentuk Pansus Penyadapan," kata dia kepada awak media, Sabtu (7/11).

Legislator fraksi PKB itu beralasan Pansus perlu dibentuk karena penyadapan tak hanya menyasar Presiden Prabowo.

Gus Abduh menyebutkan ribuan orang mulai pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh masyarakat dan media dikabarkan menjadi sasaran penyadapan.

Dia menilai pembentukan Pansus penting untuk memastikan pengungkapan kasus penyadapan dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti ke penetapan tersangka.

"Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara," lanjut dia.

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Gus Abduh berharap keterlibatan Pansus DPR bisa mengungkapkan pihak yang terlibat hingga kepentingan penyadapan dilaksanakan.

"Harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja, hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ungkapnya.