Ribuan Pelamar Berebut Peluang Kerja di Lotte Global Job Fair 2026
jpnn.com, JAKARTA - Lotte Global Job Fair 2026 mencatatkan antusiasme tinggi dari para pencari kerja pada kali perdana digelar di Indonesia.
Antusiasme tinggi terlihat dari para pelamar luar daerah yang datang langsung melalui mekanisme walk-in ke lokasi dan tercatat lebih dari 2.000 mendaftar kerja secara daring.
Bahkan, terdapat salah satu peserta yang rela datang jauh-jauh dari Surabaya demi mengikuti pameran kerja tersebut.
Sekitar 600 peserta akhirnya terpilih mengikuti rangkaian utama kegiatan setelah melalui proses kurasi ketat berdasarkan latar belakang pendidikan serta minat.
Presiden Direktur Lotte Mart Indonesia Song Yang Hyun mengungkapkan Indonesia memegang peranan vital sebagai pasar global bagi perusahaan.
“Indonesia menjadi salah satu pasar global yang sangat penting bagi Lotte,” ujar Song saat menghadiri Lotte Global Job Fair 2026 di Smesco Indonesia Exhibition Hall, Jakarta, baru-baru ini.
Sebanyak sembilan perusahaan afiliasi Lotte turut ambil bagian untuk membuka kesempatan karier bagi para talenta lokal.
Melalui agenda ini, para peserta dapat memperdalam wawasan mengenai bisnis Lotte sekaligus berkonsultasi seputar rekrutmen.
Ribuan pelamar berebut peluang kerja, Lotte Global Job Fair 2026 disambut antusiasme yang tinggi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Job Fair 2026 di Surabaya Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja
- Pendaftaran Astra Half Marathon 2026 Dibuka Mulai 15 September
- Pramono Targetkan Tanam Kabel 6.500 Km dalam 5 Tahun
- Terjaring Demo 27 Agustus, Puluhan Siswa Dikirim ke Barak
- Ratusan Anak Jakarta Putus Sekolah di 2025, Uki PSI Bagi-Bagi Beasiswa
- Komisi B DPRD DKI Usulkan Pelajar Jadi Penerima Kartu Layanan Gratis TransJakarta