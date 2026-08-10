Ribuan Pelari Meriahkan Acara BSN Lilawangsa Run 2026

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Ribuan pelari dari berbagai daerah hingga mancanegara mengikuti BSN Lilawangsa Run 2026 di Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Minggu (9/8).

Ajang yang diikuti sekitar 2.000 peserta ini tidak hanya menjadi perayaan olahraga dan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi wadah berbagi melalui konsep Charity Run yang diusung BSN.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan konsep Charity Run dirancang untuk memberikan makna lebih dalam sebuah perlombaan lari.

“Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan BSN Lilawangsa Run 2026 telah ikut mengambil bagian dalam menghadirkan rumah ibadah yang lebih baik dan lebih nyaman untuk digunakan bersama,” ujar Alex.

Menurutnya, olahraga lari memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama.

“BSN ingin menunjukkan bahwa aktivitas sederhana seperti berlari dapat menjadi gerakan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi umat,” katanya.

Sebagai wujud komitmen BSN dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe, setiap peserta yang berhasil mencapai garis finish akan dikonversikan menjadi donasi sebesar Rp81.000.

Seluruh donasi tersebut akan dihimpun dan disalurkan untuk program peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah, sehingga rumah-rumah ibadah dapat semakin nyaman, layak, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.