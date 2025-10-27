Ribuan Pelari Ramaikan Raya Run Surabaya, Ada Peluncuran Kartu Virtual Debit Visa

jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 2.077 pelari meramaikan puncak gelaran Raya Run Surabaya.

Para pelari berasal dari seluruh Indonesia dan sebagian besar dari Jawa Timur dan sekitarnya.

Pelari terbagi menjadi dua kategori 5K dan 10K yang memperebutkan total hadiah lebih Rp 100 juta untuk kategori Male Open, Male Master, Female Open dan Female Master.

Raya Run Surabaya dibuka Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia, Komisaris Utama Bank Raya Muhamad Sidik Heruwibowo, dan Country Manager Visa Vira Widiyasari.

Raya Run 2025 mengambil start dan finish di Halaman Balai Kota Surabaya.

Di sepanjang lintasan lari, peserta disuguhi pemandangan sejumlah ikon Kota Surabaya, mulai dari Monumen Kapal Selam, Taman Apsari hingga Tugu Pahlawan.

Rute juga dilengkapi dengan fasilitas water station di beberapa titik, tenaga medis yang memadai, dan race village agar pelari lebih nyaman.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pihaknya mengapresiasi antusiasme para pelari yang tidak sekadar berlari di Kota Pahlawan, tetapi juga menggelorakan semangat pahlawan sejati hingga garis finish dengan menjunjung sportifitas dan suasana yang fun.