Ribuan Pelari Ramaikan Tangerang 10K, The Ultimate10K Series Berlanjut ke Semarang
jpnn.com, TANGERANG - Sebanyak kurang lebih 3.000 pelari ambil bagian dalam Tangerang 10K yang berlangsung di Kota Tangerang, Minggu (13/9/2026).
Memasuki tahun keduanya, Tangerang 10K menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate10K Series Powered by bank bjb yang mempertemukan pelari, komunitas, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat melalui kegiatan olahraga.
Tangerang 10K menjadi seri ketiga setelah sebelumnya rangkaian The Ultimate10K Series 2026 berlangsung melalui bank bjb Bandoeng10K di Bandung dan Suroboyo10K di Surabaya. Setiap kota menghadirkan karakter rute, masyarakat, serta potensi ekonomi lokal yang berbeda.
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinantyo, menilai penyelenggaraan Tangerang 10K berlangsung dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta maupun masyarakat.
Kehadiran masyarakat di sepanjang rute turut menciptakan atmosfer perlombaan yang khas. Dalam penyelenggaraan ini terdapat 22 titik cheering point yang memberikan dukungan kepada para pelari.
Olahraga Bertemu dengan Aktivitas Ekonomi Lokal
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan bahwa Tangerang 10K menjadi salah satu ruang yang mempertemukan aktivitas olahraga dengan potensi ekonomi dan pariwisata kota.
Kehadiran peserta dari berbagai daerah turut meningkatkan aktivitas di sektor akomodasi, transportasi, kuliner, ritel, serta usaha lainnya.
Hal tersebut sejalan dengan konsep The Ultimate10K Series yang menghubungkan empat kota melalui kegiatan olahraga sekaligus memperkenalkan karakter dan potensi masing-masing daerah.
Ribuan pelari meramaikan Tangerang 10K sebelum The Ultimate10K Series berlanjut ke Semarang.
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