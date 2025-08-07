menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ribuan Peneliti dan Rektor Universitas Hadiri KSTI 2025 di Bandung

Ribuan Peneliti dan Rektor Universitas Hadiri KSTI 2025 di Bandung

Ribuan Peneliti dan Rektor Universitas Hadiri KSTI 2025 di Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberi sambutan dalam kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 1.000 orang peneliti di Indonesia mengikuti Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025).

Selain itu, 350 orang rektor perguruan tinggi negeri dan swasta juga turut hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Sejumlah menteri kabinet Merah Putih, turut hadir seperti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selanjutnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

Baca Juga:

"Mengundang 350 rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Kami juga mengundang seribu peneliti terbaik di Indonesia," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat memberikan sambutan.

Menurutnya, peneliti yang diundang ke acara KSTI menggunakan pendekatan index di atas angka 15.

Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri kabinet Merah Putih menghadiri kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI