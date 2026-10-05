Ribuan Pengendara Motor Berunjuk Rasa di Melbourne Minta Jalan Berlubang Diperbaiki

Minggu kemarin (4/10), ribuan pengendara sepeda motor mendatangi gedung parlemen Victoria di Australia untuk menyuarakan isu keamanan jalan raya, khususnya terkait jalan berlubang.

Seruan "perbaiki jalan" terdengar di tengah gemuruh sepeda motor di luar Gedung Parlemen Victoria dalam unjuk rasa yang diikuti lebih dari 3.000 orang.

Aksi unjuk rasa diselenggarakan oleh Michael White dan Paul Povh, yang mengelola akun YouTube yang membahas sepeda motor.

"Kami di sini bukan karena kami merasa senang," ujar White, dalam pidatonya di hadapan massa.

"Kami di sini bukan karena kami peduli pada Partai Buruh, Liberal, Greens, One Nation, atau pihak mana pun.

"Kami di sini karena kondisi jalan yang sangat buruk dan kami sudah muak harus mengubur rekan-rekan kami." Baca Juga: Kebanyakan Warga Australia Ragu Pada AI, Bagaimana Dengan Asia?

Unjuk rasa digelar menyusul kematian Peter "Tiki" Mason (71 tahun), yang meninggal saat mengendarai sepeda motornya di Western Highway dekat Trawalla bulan lalu, setelah diduga menghantam lubang di jalan.

Pihak kepolisian mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab insiden tersebut, sementara keluarga Mason menyampaikan kesedihan yang mendalam.