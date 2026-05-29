Ribuan Penggemar Larut dalam Nostalgia di Konser F-FOREVER

jpnn.com, JAKARTA - Grup F4 sukses membawa suasana nostalgia bagi ribuan penggemar dalam konser “F-FOREVER 1st World Tour” yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam.

Konser yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan menampilkan para personel, yakni Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, bersama Ashin.

Pertunjukan dibuka melalui lagu “Always Be My Bro” yang langsung disambut teriakan histeris para penonton yang memenuhi arena.

“Halo Jakarta apa kabar? Kami sangat senang bertemu kalian malam ini,” kata Vanness Wu menyapa penggemar.

Sejak awal konser, suasana nostalgia terasa kuat di seluruh arena. Mayoritas penonton yang berasal dari generasi milenial hingga penggemar senior tampak antusias menyaksikan penampilan grup yang populer pada era 2000-an tersebut.

Meski usia para personel kini mendekati 50 tahun, mereka tetap tampil energik dan aktif berinteraksi dengan penggemar sepanjang pertunjukan.

“Aku cinta padamu,” ujar Vic Chou dalam Bahasa Indonesia yang langsung disambut sorak penonton.

Secara visual, konser tampil megah dengan konsep sinematik dan teatrikal. Efek hujan, petir, kaca pecah, hingga cahaya pelangi dipadukan dengan asap tebal untuk membangun suasana pertunjukan.