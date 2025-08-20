menu
Ribuan Pengunjung Padati Tepian Narosa Event Festival Pacu Jalur Tradisional

Pintu masuk lokasi Pacu Jalur Tepian Narosa dipadati ribuan pengunjung. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memenuhi kawasan arena pacu jalur di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu, 20 Agustus 2025.

Pantauan JPNN.com di lokasi antusiasme warga terlihat sejak pagi hari, dengan arus pengunjung terus mengalir menuju gerbang utama yang dihiasi ornamen khas Melayu Riau.

Festival Pacu Jalur yang telah menjadi agenda tahunan ini kembali menjadi magnet wisata budaya.

Tidak hanya masyarakat lokal, pengunjung juga datang dari berbagai wilayah tetangga bahkan dari luar Provinsi Riau, hingga dari negara-negara luar.

Kehadiran mereka menambah semarak suasana di sepanjang tepian Sungai Kuantan.

Tribune penonton dan area sekitar arena perlombaan tampak dipenuhi lautan manusia.

Warga yang hadir mengenakan pakaian berwarna-warni, sebagian besar membawa atribut dan bendera untuk mendukung jalur kebanggaan masing-masing desa.

Selain menjadi ajang hiburan, festival ini juga memiliki nilai sakral dan tradisi yang dijaga turun-temurun.

Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memenuhi kawasan arena pacu jalur di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi.

