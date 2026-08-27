menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulsel » Ribuan Personel Gabungan Siap Mengawal Aksi Demo Hari Ini

Ribuan Personel Gabungan Siap Mengawal Aksi Demo Hari Ini

Ribuan Personel Gabungan Siap Mengawal Aksi Demo Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas kepolisan siap mengawal aksi demo hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - MAKASSAR – Polda Sulawesi Selatan menyiagakan 1.425 personel gabungan untuk mengawal aksi demo 27 Agustus 2026 di Kota Makassar.

"Pada prinsipnya kita (Polda Sulsel) melihat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal ketika itu berada pada aturan-aturan yang ada," ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di sela apel gelar pasukan Silaturahmi Kamtibmas di Makassar, Rabu (26/8).

Kapolda mengatakan, personel gabungan yang disiagakan untuk menjaga aksi demo hari ini berasal seluruh komponen, seluruh anggota Polri, TNI, didukung seluruh komponen di masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

Dia mengemukakan, penyampaian pendapat di muka umum mesti dilaksanakan sesuai aturan.

Namun, jika sudah melanggar aturan, tentu akan dilakukan upaya pencegahan dan langkah terakhir ialah penegakan hukum.

Selain itu, pengawalan unjuk rasa tetap menjaga stabilitas keamanan, lalu lintas tidak terhambat, perekonomian berjalan, masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan.

"Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua," paparnya, menekankan kepada seluruh personel dan elemen masyarakat yang hadir pada apel tersebut.

Baca Juga:

Djuhandhani menyampaikan sejumlah komitmen bersama untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pertama, memperkuat sinergi demi memperkokoh kesepahaman dan keharmonisan di Sulsel.

Polda menyiapkan ribuan personel gabungan untuk mengawal aksi demo hari ini, 27 Agustus 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI