Ribuan Peserta Ikuti Fun Walk DPD RI dengan Kampanye Demokrasi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-21, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan menggelar kegiatan Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (9/11). Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak masyarakat berpartisipasi.

“Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ujar Sultan pada Jumat (7/11).

Sultan menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar kegiatan olahraga.

“Kegiatan ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah. Kita ingin menunjukkan solidaritas bahwa lembaga ini hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan ini dirancang untuk mewujudkan lembaga yang inklusif dan dekat dengan masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan rangkaian acara. Ribuan peserta akan memulai Fun Walk dari Plaza Timur GBK pukul 06.00 WIB dengan rute sejauh 5 kilometer yang diisi parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musik.

Di garis finish, peserta dapat menikmati expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dengan grand prize paket umrah. Sebagai simbol komitmen lingkungan, pimpinan DPD RI bersama tamu undangan akan melakukan penanaman pohon.

“Setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.