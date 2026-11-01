Ribuan Peserta Ramaikan AFS Sunset Run 2026 di PIK2, ASG Kenalkan Program Peduli Lingkungan

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kawasan Aloha Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, dipadati ribuan pelari atau runners pada Sabtu (31/10) sore. Mereka adalah peserta AFS Sunset Run & Walk 2026.

Lebih dari 1.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Bina Antarbudaya (YBA) itu. AFS Sunset Run & Walk 2026 merupakan event yang menggabungkan olahraga, kebersamaan lintas generasi, dan kampanye pelestarian lingkungan.

AFS Sunset Run & Walk 2026 menghadirkan lima kategori, yakni lari 10K dan 5K, jalan santai 5K dan 3K, serta kategori pelajar 3K. Para peserta event itu menikmati suasana senja dengan melintasi kawasan pantai dan jalur hijau atau greenbelt yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG).

Peserta juga melintasi kawasan tepi sungai yang telah direvitalisasi ASG menjadi ruang aktivitas masyarakat.

Mengusung tema From Local Steps to Global Impact, kegiatan yang bekerja sama dengan Oceantic ini diharapkan mampu mendorong gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Antarbudaya Sinta Kaniawati menyatakan AFS Sunset Run & Walk 2026 menjadi pengalaman pertama bagi organisasinya menyelenggarakan event dengan konsep olahraga saat matahari terbenam di kawasan pantai. Sebelumnya, kegiatan serupa berlangsung di BSD pada 2022 dan Taman Mini Indonesia Indah pada 2023.

Menurut Sinta, pemilihan Aloha Pasir Putih juga mempertimbangkan komitmen pengelola kawasan terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Kawasan pantainya bersih. Kemudian, kami juga mendengar program yang dianut oleh manajemen, yaitu sustainability untuk memastikan lingkungan pantai tetap terjaga,” ujarnya.