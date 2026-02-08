Ribuan Peserta Ramaikan Pembukaan Shaucha Fest 2026 di Surabaya
jpnn.com, SURABAYA - Kawasan Parkir Timur Plaza Surabaya dipadati sekitar 3.500 peserta dalam kegiatan Fun Walk yang menjadi pembuka Shaucha Fest Vol. 1 2026, Minggu (8/2).
Acara ini digelar sebagai upaya Koperasi Kana mendekatkan koperasi dengan generasi muda melalui gaya hidup sehat dan aktivitas komunitas.
Sejak pagi hari, suasana lokasi acara tampak meriah dengan kehadiran komunitas olahraga, keluarga, dan anak muda.
Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari mobil, paket umrah, hingga doorprize lainnya yang menambah antusiasme peserta.
Setelah Fun Walk, rangkaian acara berlanjut dengan konser musik yang menghadirkan For Revenge, Pamungkas, Jono Joni, Lala Widy, dan Soul 5ive.
Pada kesempatan tersebut, Koperasi Kana melalui anak perusahaannya, PT Kana Indonesia Industri, turut melakukan soft launching minuman kaleng Shaucha varian bird nest dan kurma.
Direktur PT Kana Indonesia Industri, Iliona Palomitta, mengatakan Fun Walk dipilih sebagai pembuka karena sejalan dengan nilai kebersamaan yang menjadi fondasi koperasi.
“Lewat Fun Walk, kami ingin menghadirkan koperasi di ruang yang dekat dengan kehidupan anak muda, sederhana, sehat, dan inklusif,” ujarnya.
Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Fun Walk sebagai pembuka Shaucha Fest Vol. 1 2026 di Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PP ISNU Gelar Fun Walk, Kampanyekan Peduli Lingkungan-Pengesahan UU PPRT
- Ikadin Gelar Fun Walk Untuk Meriahkan HUT ke-40 & Persiapan Rakernas
- Funwalk DPD RI Raih 2 Rekor MURI, Sultan: Tanggal 9 November Jadi Green Democracy Day
- Ribuan Peserta Ikuti Fun Walk DPD RI dengan Kampanye Demokrasi Hijau
- Gelar Fun Walk 2025, Universitas Mercu Buana Mendorong Gaya Hidup Sehat
- Sambut HUT ke-80 RI, Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat di Gunungsari & Babat