Ribuan PNS, PPPK, dan Honorer jadi Sukarelawan, Tidak pakai Anggaran Perjalanan Dinas
jpnn.com - BANDA ACEH – Ribuan ASN PNS dan PPPK, serta non-ASN atau honorer lingkungan Pemerintah Aceh menjadi sukarewalan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Para ASN dan honorer yang ikut membersihkan fasilitas publik di Aceh Tamiang itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Diketahui, banyak fasilitas publik di Aceh Tamiang yang rusak akibat banjair bandang dan tanah longsor.
"Setiap personel ASN (PNS dan PPPK), serta Non-ASN yang menjadi relawan bencana banjir dan longsor ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA," kata Juru bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin di Banda Aceh, Sabtu (3/1).
Dia menjelaskan kehadiran ribuan PNS, PPPK, dan honorer di lingkungan Pemerintah Aceh ke daerah terdampak bencana merupakan bagian dari aksi kemanusiaan.
"Kehadiran mereka di sana untuk membersihkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan akan berangkat lagi untuk membersihkan sekolah-sekolah," katanya.
Sekda Aceh, lanjutnya, juga telah memberikan arahan kepada setiap pejabat struktural, pejabat fungsional, dan setiap PNS, PPPK, dan honorer yang menjadi surelawan bencana banjir dan longsor tidak menggunakan biaya perjalanan dinas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) instansi.
"Imbauan ini jelas menyatakan bahwa mereka yang hari ini digerakkan membersihkan sarana publik merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial," katanya.
Para PNS, PPPK, dan honorer yang berangkat menjadi sukarelawan tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp800 Ribu, yang Lain Berapa? Ada Beragam Tunjangan
- Pemkab Lampung Selatan Alokasikan Rp 91 M untuk Gaji PPPK Paruh Waktu
- Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan
- 863 Praja IPDN Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Ada Tugas Khusus
- 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan
- NIP PPPK 2024 Sudah Lama Terbit, SK Belum Diteken Bupati, Gaji Tak Dibayar