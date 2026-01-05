Ribuan PNS, PPPK, dan Honorer jadi Sukarelawan, Tidak pakai Anggaran Perjalanan Dinas

jpnn.com - BANDA ACEH – Ribuan ASN PNS dan PPPK, serta non-ASN atau honorer lingkungan Pemerintah Aceh menjadi sukarewalan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Para ASN dan honorer yang ikut membersihkan fasilitas publik di Aceh Tamiang itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Diketahui, banyak fasilitas publik di Aceh Tamiang yang rusak akibat banjair bandang dan tanah longsor.

"Setiap personel ASN (PNS dan PPPK), serta Non-ASN yang menjadi relawan bencana banjir dan longsor ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA," kata Juru bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin di Banda Aceh, Sabtu (3/1).

Dia menjelaskan kehadiran ribuan PNS, PPPK, dan honorer di lingkungan Pemerintah Aceh ke daerah terdampak bencana merupakan bagian dari aksi kemanusiaan.

"Kehadiran mereka di sana untuk membersihkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan akan berangkat lagi untuk membersihkan sekolah-sekolah," katanya.

Sekda Aceh, lanjutnya, juga telah memberikan arahan kepada setiap pejabat struktural, pejabat fungsional, dan setiap PNS, PPPK, dan honorer yang menjadi surelawan bencana banjir dan longsor tidak menggunakan biaya perjalanan dinas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) instansi.

"Imbauan ini jelas menyatakan bahwa mereka yang hari ini digerakkan membersihkan sarana publik merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial," katanya.