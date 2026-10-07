Ribuan PPPK Paruh Waktu Dikontrak Lagi, Sebegini Gaji Mereka

jpnn.com - YOGYAKARTA – Ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Jumlah PPPK Paruh Waktu di Pemkab Bantul yang diperpanjang kontraknya selama 1 tahun ke depan sebanyak 3.325 pegawai.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan perpanjangan kontrak tersebut merupakan komitmen Pemkab Bantul untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Kami sudah menerapkan minimal UMK, Upah Minimum Kabupaten (untuk gaji PPPK paruh waktu)," kata Halim saat menghadiri Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Adapun, UMK Bantul 2026 ditetapkan sebesar Rp2.509.001.

Dikatakan bahwa sebanyak 3.325 PPPK paruh waktu di Kabupaten Bantul sangat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dan jumlah tersebut dinilai telah mencukupi.

"Kita (Pemkab Bantul) cukup-cukupkan karena memang ada beberapa pertimbangan efisiensi, ya sudah kita pacu kinerja yang ada ini untuk mengampu tugas-tugas yang lebih banyak," ujarnya.

Ia menyebut 3.325 PPPK paruh waktu tersebut tersebar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yang memang perlu dilakukan perpanjangan kontrak karena dikhawatirkan akan mengganggu layanan publik.