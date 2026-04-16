Ribuan PPPK Segera Dapat Perpanjangan Kontrak, tetapi Harus Siapkan 5 Dokumen
jpnn.com - PALEMBANG - Ada kabar baik banget buat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Tak sedikit, ini kabar gembira buat 3.141 orang.
Pemprov Sumsel menyiapkan perpanjangan masa kontrak 3.141 PPPK 2027 melalui mekanisme pengusulan berkas administrasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menjelaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel akan berakhir sesuai periode masing-masing, yang tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Nomor 800/1295/BKD.1/2026.
Periode kontrak tersebut meliputi masa tugas:
- 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026
- 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2027
- 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2027
“PPPK yang akan habis masa kontraknya diminta segera melengkapi persyaratan yang telah ditentukan,” ujar Ismail di Palembang, Kamis (16/4).
Pak Ismail memerinci sejumlah dokumen yang harus disiapkan, yakni:
- surat rekomendasi kepala perangkat daerah
- fotokopi SK PPPK yang telah dilegalisasi
- fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
- fotokopi perjanjian kerja sebelumnya
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir
Bagi PPPK yang tidak diperpanjang, perangkat daerah tetap wajib menyampaikan alasan yang disertai data pendukung.
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah PNS Berkurang, Isu PHK Masih Merebak, Coba Cek Kabar Gembira untuk PPPK dan P3K PW Ini
- Jumlah PPPK & P3K PW 2,98 Juta dari Total ASN, Bakal Dikontrak Terus?
- Wahai PNS dan PPPK, Ada Pengumuman Penting dari BKN, Waspadalah!
- Jumlah PNS Berkurang, Kontrak PPPK Selayaknya Diperpanjang hingga BUP
- 5 Berita Terpopuler: Heboh, Kabar Terbaru Uji Materiil UU ASN soal Nasib PPPK, Silakan Disimak Penjelasan Menteri Rini
- Lagi, Kabar Gembira untuk PPPK dan P3K PW