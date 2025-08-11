Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda Jadi PPPK Paruh Waktu, Alasannya Aneh, Bikin Emosi

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan honorer R3 tidak diusulkan Pemda jadi PPPK paruh waktu. Alasan Pemda pun dinilai mengada-ada dan bikin emosi honorer R3.

Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, honorer R3 di Jawa Timur tidak semua diusulkan dapat formasi PPPK paruh waktu. Paling banyak yang tidak diusulkan ialah tenaga teknis, seperti honorer di instansi Sumber Daya Air.

"Lebih dair 2 ribu honorer R3 di Dinas Sumber Daya Air tidak diajukan pemprov Jatim ke KemenPAN-RB. Ada juga tenaga kependidikan yang tidak diusulkan sejumlah kabupaten/kota,' kata Faisol kepada JPNN, Senin (11/8).

Melihat banyak R3 tidak diajukan menjadi PPPK paruh waktu, Faisol mengaku langsung berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.

Alasan BKD, R3 Dinas Sumber Daya Air tidak diajukan pemprov Jatim karena mereka digaji lewat dana APBN, bukan APBD.

'Jadi, BKD bilang ada lima kementerian yang tidak mengajukan usulan R3 diangkat PPPK paruh waktu. Salah satunya Kementerian PU yang membawahi Dinas PU," terang Faisol.

R3 Sumber Daya Air (SDA) makin galau karena batas akhir pengusulan di Provinsi Jatim sampai nanti malam pukul 00:00 WIB.

Walaupun usulan kebutuhan PPPK paruh waktu ke MenPAN-RB hingga 20 Agustus, tetapi Pemprov Jatim memberikan tenggat waktu bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk input data sampai nanti tengah malam