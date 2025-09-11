Ribuan Sukarelawan Prabowo Akan Gelar Apel Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Apel Kebangsaan pada 20 September 2025.

Acara tersebut diproyeksikan menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus pernyataan komitmen mendukung kepemimpinan Prabowo.

Apel akbar ini akan diikuti sejumlah organ sukarelawan, di antaranya Gerakan Cinta Prabowo, Garuda Asta Cita Nusantara, Rampas Setia 08, Garda Rakyat 08, hingga Garuda Emas.

Kehadiran berbagai simpul sukarelawanini menandai kekompakan basis pendukung yang telah lama terbentuk.

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, yang juga menjabat Ketua Presidium Apel Kebangsaan Pendukung Prabowo Membangun Bangsa di Atas Kebenaran, menyebut kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus penguatan soliditas relawan.

“Kami sudah bergerak sejak 2008, tetap setia, dan siap mengawal Asta Cita Presiden untuk membangun bangsa di atas kebenaran,” ujarnya.

Menurut Kurniawan, dinamika politik dan tantangan geopolitik global membuat sukarelawanperlu menjaga semangat dan soliditas.

“Mesin sukarelawanharus terus dipanaskan, demi persatuan dan demi cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.