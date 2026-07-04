Ribuan Umat Padati Tian Fu Gong PIK, Lontong Wu Fu Jadi Simbol Berbagi Berkah

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan umat memenuhi Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Selasa pekan lalu (28/6), untuk merayakan Hari Kebesaran Maha Dewa Thay Shang Lao Jun.

Perayaan yang berlangsung semarak itu diisi dengan doa bersama, pembagian Lontong Wu Fu, pertunjukan Bian Lian Show, hingga pembagian angpau, dan doorprize.

Di antara berbagai rangkaian acara itu, Lontong Wu Fu menjadi tradisi yang paling banyak menarik perhatian umat.

Sajian spesial tersebut dibagikan sebagai simbol lima kebahagiaan sekaligus harapan agar umat senantiasa mendapat keberkahan dalam kehidupan.

Ketua Umum Yayasan Sanggar Sinar Suci Soegandi menyebut Lontong Wu Fu memiliki makna spiritual yang kuat bagi umat Tao.

“Lontong Wu Fu adalah simbol lontong lima bahagia yang merupakan harapan dan doa dari seluruh umat,” katanya.

Menurut Soegandi, tradisi tersebut tidak dibangun oleh satu komunitas saja. Sebab, sejumlah tempat ibadah Tao dari berbagai wilayah di Jabodetabek juga ikut berperan dengan membawa makanan untuk dibagikan bersama.