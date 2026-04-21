Ribuan Unit Hyundai Kona dan Ioniq Bermasalah di Sistem Baterai

jpnn.com - Hyundai mengumumkan kampanye penarikan kembali (recall) terhadap ribuan unit mobil listrik Kona dan Ioniq.

Mobil listrik yang dipasarkan di Australia itu ditemukan mengalami gangguan pada sistem baterai yang berisiko memicu kebakaran.

Recall diumumkan melalui otoritas terkait dan mencakup model-model kendaraan listrik Hyundai yang dipasarkan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara total, ada 4.888 unit kendaraan yang terdampak. Model yang masuk dalam daftar recall meliputi Hyundai Kona Electric produksi 2018 hingga 2023, serta Hyundai Ioniq Electric produksi 2018 hingga 2022.

Masalah yang diidentifikasi berpusat pada perangkat lunak dalam Battery Management System (BMS).

Sistem berfungsi mengatur dan memantau kinerja baterai, termasuk suhu, arus, dan tegangan.

Namun, dalam kasus ini, BMS berpotensi mengalami kesalahan yang bisa memicu korsleting listrik.

Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai kondisi, baik saat kendaraan sedang diisi daya maupun ketika dalam keadaan parkir.