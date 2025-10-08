Ribuan Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis Dexa Medica di Tangsel

jpnn.com, TANGERANG - PT Dexa Medica melalui inisiatif Cek Segitiga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Bintaro Xchange Mall, Tangerang Selatan, pada Sabtu (27/9).

Lebih dari 1.500 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Dexa Medica untuk mendukung program pemerintah dalam deteksi dini dan pencegahan PTM.

“Kami mengadakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis sebagai salah satu komitmen Dexa Medica untuk mendukung program pemerintah,” ujar Commercial Director Dexa Medica Marimin.

Marimin menambahkan tujuan utama kegiatan ini adalah menyehatkan masyarakat melalui upaya preventif.

“Masyarakat diajarkan untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tentunya ini dimulai dari keberanian untuk hadir dan melakukan pemeriksaan,” katanya.

Program Cek Segitiga yang digulirkan sejak 2024 kini telah menjangkau 14 lokasi di 9 kota besar, di antaranya Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Karawang, Palembang, dan Tangerang Selatan.

Hingga September 2025, lebih dari 10.750 masyarakat telah memanfaatkan layanan ini.