Ribuan Warga Salat Iduladha di Kantor Gubernur Riau
jpnn.com, PEKANBARU - Ribuan masyarakat di Pekanbaru mengikuti pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/5/2026).
Ibadah berlangsung khusyuk dengan dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat.
Sejak pagi hari, jemaah memadati lokasi pelaksanaan salat.
Momen Hari Raya Iduladha ini tidak hanya menjadi sarana menjalankan ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa Iduladha merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, semangat berkurban harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perhatian dan bantuan kepada sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan semangat gotong royong demi kemajuan daerah.
“Makna kurban tidak hanya sebatas pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Kebersamaan dan gotong royong harus terus dipelihara sebagai modal membangun Riau yang lebih maju dan harmonis,” kata SF Hariyanto.
Ibadah berlangsung khusyuk dengan dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BTN Salurkan 1.605 Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah di Indonesia
- Ade Govinda Nikmati Momen Olah Daging Kurban Bersama Keluarga
- Sahroni Berkurban 38 Sapi untuk Puluhan Ribu Warga di Momen Iduladha
- Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat
- Kurban 3 Sapi, Ayu Ting Ting Maknai Iduladha Kali Ini dengan Rasa Syukur
- Iduladha dan Invisibilitas Peran Perempuan