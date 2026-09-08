Rice Cooker Pro Buatan Mecoo Bikin Nasi Tahan hingga 48 Jam
jpnn.com, JAKARTA - Gaya hidup Gen Z yang dinamis ikut mengubah cara mereka menjalani rutinitas sehari-hari, termasuk dalam urusan memasak.
Di tengah aktivitas yang padat dan fleksibel, memasak kini dituntut lebih praktis, efisien, dan tidak menyita banyak waktu. Bagi sebagian anak muda, memasak tidak lagi harus dilakukan setiap hari.
Meal prep, memasak dalam jumlah tertentu, hingga menyimpan stok makanan menjadi pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan makan dengan aktivitas mereka.
Perubahan kebiasaan tersebut membuat perangkat rumah tangga juga dituntut mengikuti ritme hidup penggunanya. Bukan sekadar memiliki fungsi dasar, tetapi mampu memberikan kepraktisan dan fleksibilitas dalam aktivitas sehari-hari.
Melihat kebutuhan tersebut, Mecoo Indonesia menghadirkan Mecoo Rice Cooker Pro, perangkat memasak yang dirancang untuk mendukung gaya hidup praktis. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah kemampuan menjaga nasi tetap fresh hingga 48 jam.
Director of Brand & Development Mecoo Indonesia Moses Santoso mengatakan perubahan gaya hidup tersebut turut memengaruhi cara konsumen memilih perangkat rumah tangga.
”Gen Z sekarang punya segudang aktivitas, kadang tidak sempat untuk masak setiap hari. Jadi pengennya kalau masak yang sat set dan efisien. Karena itu mereka lebih sering mencari solusi masak yang mudah, tapi tetap nyaman,” ujar Moses.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari frekuensi memasak, tetapi juga dari cara masyarakat mengatur dan menyimpan makanan.
Gen Z makin Anti-Ribet, Mecoo menghadirkan Rice Cooker Pro dengan nasi tahan hingga 48 Jam.
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