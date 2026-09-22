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Rich Digital Store Edukasi Saham Gratis lewat Media Sosial

Rich Digital Store Edukasi Saham Gratis lewat Media Sosial
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Rich Digital Store menjadi platform edukasi pasar modal dapat disampaikan secara praktis dan gratis kepada investor pemula. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah mudahnya masyarakat mengakses informasi mengenai saham dan pasar modal melalui media sosial, muncul berbagai akun yang mencoba menghadirkan edukasi dengan pendekatan lebih sederhana. 

Rich Digital Store, akun TikTok yang dijalankan oleh Muhammad Faris Ulul Azmi, menjadi salah satu contoh nyata.

Rich Digital Store menjadi platform edukasi pasar modal dapat disampaikan secara praktis dan gratis kepada investor pemula.

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Melalui Rich Digital Store, Faris secara konsisten membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pasar modal, mulai dari cara membaca pergerakan harga, memahami indikator teknikal, membaca orderbook, hingga menyusun screener saham. 

“Pendekatan edukasi yang diterapkan tidak berfokus pada pemberian sinyal beli atau jual, tetapi lebih mengajak audiens memahami bagaimana sebuah keputusan investasi,” ujar Faris, Selasa (22/9).

Investasi Riset untuk Validitas Strategi

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Faris telah mengalokasikan dana hingga puluhan juta rupiah untuk menguji berbagai metode dan screener yang dibuatnya. 

Menurut dia, pengujian dilakukan untuk memverifikasi apakah suatu strategi benar-benar memiliki dasar yang layak digunakan atau hanya terlihat menarik pada kondisi pasar tertentu.

Rich Digital Store menjadi platform edukasi pasar modal dapat disampaikan secara praktis dan gratis kepada investor pemula.

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